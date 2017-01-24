"ИГ" выгнала гражданских из помещений в Мосуле
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Боевики террористической группировки "Исламское государство" готовятся к сдерживанию наступления иракской армии и заставляют жителей Мосула, проживающих на западном берегу реки Тигр, покидать свои дома. Об этом в понедельник, 23 января, жители района Аль-Майдан рассказали агентству AFP, передает УНН.
Их дома заняли боевики-джихадисты, на крышах и в окнах расположились снайперы. Изгнанные же жители перебрались в другие части города.
В свою очередь иракские вооруженные силы заявили, что почти завершили освобождение восточной части города - левого берега Тигра. По словам представителя командования операцией, под контролем исламистов на этом берегу остался один квартал города.
Отметим, что Мосул остается последним форпостом "ИГ" в Ираке. Операция по его освобождению началась в середине октября 2016 года. В боях за город при поддержке западной коалиции во главе с США задействованы около ста тысяч человек. Это солдаты иракской армии, а также бойцы курдского ополчения и шиитских вооруженных формирований.