"ИГ" выгнала гражданских из помещений в Мосуле

Их дома заняли боевики-джихадисты, на крышах и в окнах расположились снайперы. Изгнанные же жители перебрались в другие части города.

В свою очередь иракские вооруженные силы заявили, что почти завершили освобождение восточной части города - левого берега Тигра. По словам представителя командования операцией, под контролем исламистов на этом берегу остался один квартал города.

Отметим, что Мосул остается последним форпостом "ИГ" в Ираке. Операция по его освобождению началась в середине октября 2016 года. В боях за город при поддержке западной коалиции во главе с США задействованы около ста тысяч человек. Это солдаты иракской армии, а также бойцы курдского ополчения и шиитских вооруженных формирований.