IBU закликав Росію відмовитись від чемпіонату світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив, що попросив Союз біатлоністів Росії самому відмовитися від проведення чемпіонату світу з біатлону 2021 року, що був призначений у російській Тюмені, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як повідомили в IBU, Росія має прийняти цю пропозицію до 24 лютого, інакше виконком Міжнародного союзу біатлоністів сам скасує своє рішення про проведення чемпіонату 2021 року в Тюмені.
Нове місце проведення цього чемпіонату буде обране на з’їзді союзу у 2018 році, мовиться в повідомленні виконкому IBU.
Раніше журналіст німецької телекомпанії ZDF Нільс Кабен повідомив, що Міжнародний союз біатлоністів позбавив Тюмень права проведення чемпіонату світу 2021 року.
Як повідомляв УНН, Міжнародний союз біатлоністів почав розслідування відносно Союзу біатлоністів Росії і 29 спортсменів, згаданих у доповіді комісії Макларена.