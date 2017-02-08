IBU призвал Россию отказаться от чемпионата мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что попросил Союз биатлонистов России самим отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, который был назначен в российской Тюмени, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Как сообщили в IBU, Россия должна принять это предложение до 24 февраля, иначе исполком Международного союза биатлонистов сам отменит свое решение о проведении чемпионата 2021 года в Тюмени.
Новое место проведения этого чемпионата будет избрано на съезде союза в 2018 году, говорится в сообщении исполкома IBU.
Ранее журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен сообщил, что Международный союз биатлонистов лишил Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года .
Как сообщал УНН, Международный союз биатлонистов начал расследование в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Макларена.