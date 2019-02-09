IBU через морози переніс спринтерські гонки етапу КС в Кенморі

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) ухвалив рішення про перенесення спринтерських гонок на етапі Кубка світу в канадському Кенморі, повідомляє УНН з посиланням на biathlon.com.

Через погіршення погодних умов (прогнозується зниження температури до мінус 25 градусів) гонки перенесені з суботи на неділю.

Таким чином чоловічий спринт стартуватиме 10 лютого о 21:20, тоді як жінки почнуть гонку о 23:45.

Варто відзначити, що у вчорашній жіночій естафеті українська збірна посіла лише 14-те місце, а чоловіча змогла піднятися на 7-й рядок.

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