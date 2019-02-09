Чоловіча збірна України потрапила до топ-7 команд естафети на КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Чоловічою естафетною гонкою продовжився сьомий етап Кубку світу з біатлону в канадському Кенморі, повідомляє УНН з посиланням на IBU.
Перші два учасники української збірної Артем Прима та Сергій Семенов пройшли чотири вогневих рубежі тільки з трьома додатковими пострілами. Однак дебютант Кубків світу Тарас Лесюк відправився на одне коло штрафу після стрільби стоячі і загалом використав 5 додаткових патронів.
Заключний етап проводив Дмитро Підручний. У нього один використаний додатковий патрон. Як наслідок "жовто-блакитні" фінішували у першій частині збірних – на 7-му рядку +3 хвилини та 28 секунд відставання від переможців Норвегії.
Срібний комплект нагород в активі французів, "бронза" у команди Росії.
Додамо, що найближчі конкуренти української чоловічої збірної в Кубку націй - спортсмени Швейцарії та Болгарії - цю естафету провалили: стали круговими, отримавши на фініші 15-й і 22-й результат відповідно, що дозволило Україні переміститися на дев'яте місце в Кубку націй.