Мужская сборная Украины попала в топ-7 команд эстафеты на КМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Мужской эстафетной гонкой продолжился седьмой этап Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, сообщает УНН со ссылкой на IBU.
Первые два участника украинской сборной Артем Прима и Сергей Семенов прошли четыре огневых рубежа только с тремя дополнительными выстрелами. Однако дебютант Кубка мира Тарас Лесюк отправился на один круг штрафа после стрельбы стоя и вообще использовал 5 дополнительных патронов.
Заключительный этап проводил Дмитрий Пидручный. У него один использованный дополнительный патрон. В результате “желто-голубые” финишировали в первой части сборных — на 7-й строчке +3 минуты и 28 секунд отставания от победителей Норвегии.
Серебряный комплект наград в активе французов, “бронза” у команды России.
Добавим, что конкуренты украинской мужской сборной в Кубке наций — спортсмены Швейцарии и Болгарии — эту эстафету провалили: стали круговыми, получив на финише 15-й и 22-й результат соответственно, что позволило Украине переместиться на девятое место в Кубке наций.