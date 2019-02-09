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Мужская сборная Украины попала в топ-7 команд эстафеты на КМ по биатлону

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Мужской эстафетной гонкой продолжился седьмой этап Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, сообщает УНН со ссылкой на IBU.

Первые два участника украинской сборной Артем Прима и Сергей Семенов прошли четыре огневых рубежа только с тремя дополнительными выстрелами. Однако дебютант Кубка мира Тарас Лесюк отправился на один круг штрафа после стрельбы стоя и вообще использовал 5 дополнительных патронов.

Заключительный этап проводил Дмитрий Пидручный. У него один использованный дополнительный патрон. В результате “желто-голубые” финишировали в первой части сборных — на 7-й строчке +3 минуты и 28 секунд отставания от победителей Норвегии.

Серебряный комплект наград в активе французов, “бронза” у команды России.

Добавим, что конкуренты украинской мужской сборной в Кубке наций — спортсмены Швейцарии и Болгарии — эту эстафету провалили: стали круговыми, получив на финише 15-й и 22-й результат соответственно, что позволило Украине переместиться на девятое место в Кубке наций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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