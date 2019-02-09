IBU из-за морозов перенес спринтерские гонки этапа КМ в Кэнморе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о переносе спринтерских гонок на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, сообщает УНН со ссылкой на biathlon.com.
Из-за ухудшения погодных условий (прогнозируется снижение температуры до минус 25 градусов) гонки перенесены с субботы на воскресенье.
Таким образом мужской спринт стартует 10 февраля в 21:20, тогда как женщины начнут гонку в 23:45.
Стоит отметить, что во вчерашней женской эстафете украинская сборная заняла лишь 14-е место, а мужская смогла подняться на 7-ю строчку.