Ібрагімович повторив рекорд Шевченка в італійській Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Іменитий нападник-ветеран “Мілана” 39-річний Златан Ібрагімович повторив рекорд українця Андрія Шевченка, передає УНН з посиланням на “OptaPaolo”.
Швед допоміг своїй команді обіграти “Удінезе” в рамках 7-го туру Серії А. Нападник спочатку віддав результативну передачу, а згодом сам відзначився голом. Матч завершився перемогою “россонері” з результатом 2:1.
Шведський форвард забив за “россонері” в шести матчах Серії А поспіль. Серед гравців “Мілана” в епоху трьох очок за перемогу такого результату досягав лише Андрій Шевченко в 2001-му, а також сам Златан в 2012-му. Отже двічі це не робив ніхто, крім Ібрагімовича.
Варто відзначити, що в активі шведа вже 31 виграний трофей на клубному рівні.