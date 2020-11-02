Ібрагімович повторив рекорд Шевченка в італійській Серії А

Швед допоміг своїй команді обіграти “Удінезе” в рамках 7-го туру Серії А. Нападник спочатку віддав результативну передачу, а згодом сам відзначився голом. Матч завершився перемогою “россонері” з результатом 2:1.

Шведський форвард забив за “россонері” в шести матчах Серії А поспіль. Серед гравців “Мілана” в епоху трьох очок за перемогу такого результату досягав лише Андрій Шевченко в 2001-му, а також сам Златан в 2012-му. Отже двічі це не робив ніхто, крім Ібрагімовича.

Варто відзначити, що в активі шведа вже 31 виграний трофей на клубному рівні.