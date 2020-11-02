Ибрагимович повторил рекорд Шевченко в итальянской Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Именитый нападающий-ветеран “Милана” 39-летний Златан Ибрагимович повторил рекорд украинца Андрея Шевченко, передает УНН со ссылкой на “OptaPaolo”.
Швед помог своей команде обыграть "Удинезе" в рамках 7-го тура Серии А. Нападающий сначала отдал результативную передачу, а затем сам отметился голом. Матч завершился победой "россонери" с результатом 2:1.
Шведский форвард забил за "россонери" в шести матчах Серии А подряд. Среди игроков "Милана" в эпоху трех очков за победу такого результата достигал лишь Андрей Шевченко в 2001-м, а также сам Златан в 2012-м. Итак дважды это не делал никто, кроме Ибрагимовича.
Стоит отметить, что в активе шведа уже 31 выигранный трофей на клубном уровне.