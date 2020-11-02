Ибрагимович повторил рекорд Шевченко в итальянской Серии А

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 2471 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 30078 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 44340 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 67294 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 87558 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 94989 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100295 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114152 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115209 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126428 просмотра

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Ибрагимович повторил рекорд Шевченко в итальянской Серии А

Ибрагимович повторил рекорд Шевченко в итальянской Серии А

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Именитый нападающий-ветеран “Милана” 39-летний Златан Ибрагимович повторил рекорд украинца Андрея Шевченко, передает УНН со ссылкой на “OptaPaolo”.

Швед помог своей команде обыграть "Удинезе" в рамках 7-го тура Серии А. Нападающий сначала отдал результативную передачу, а затем сам отметился голом. Матч завершился победой "россонери" с результатом 2:1.

Шведский форвард забил за "россонери" в шести матчах Серии А подряд. Среди игроков "Милана" в эпоху трех очков за победу такого результата достигал лишь Андрей Шевченко в 2001-м, а также сам Златан в 2012-м. Итак дважды это не делал никто, кроме Ибрагимовича.

Стоит отметить, что в активе шведа уже 31 выигранный трофей на клубном уровне.

Украинские Национальные Новости

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