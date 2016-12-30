І.Умерова включили в список чинних терористів і екстремістів РФ

“Ільмі Умерова включили в список чинних терористів і екстремістів РФ: № 5826. Ось і пояснення вчорашньої ситуації з неможливістю виплати ними ж призначеного штрафу за нібито адмінпорушення (зустріч 22 вересня). Чекати хоча б рішення свого ж суду — ні, не чули”, — написала А.Умерова.

Нагадаємо, 29 грудня І.Умерова заблокували у банківській системі анексованого Криму як екстреміста.