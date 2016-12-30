И.Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов Российской Федерации. Об этом его дочь Айше Умерова сообщила на своей странице в Facebook со ссылкой на сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу, передает УНН.
"Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов РФ: № 5826. Вот и объяснение вчерашней ситуации с невозможностью оплаты ими назначенного штрафа за якобы админнарушение (встреча 22 сентября). Ждать хотя бы решения своего же суда - нет, не слышали", - написала А.Умерова.
Напомним, 29 декабря И.Умерова заблокировали в банковской системе аннексированного Крыма как экстремиста.