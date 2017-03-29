І.Умеров та А.Чийгоз закликали висунути Меджліс на Нобелівську премію миру

“Ми закликаємо українських парламентаріїв висунути Меджліс кримськотатарського народу на здобуття Нобелівської премії миру в 2018 році. Ми сподіваємося, що ваші колеги в Європі і США підтримають цю ініціативу. Сприймаємо цей заклик не тільки як нагороду, якою Меджліс безперечно гідний, але і як інструмент продовження боротьби за звільнення Криму і відновлення територіальної цілісності України”, — йдеться в зверненні.

Як повідомляв УНН, Нобелівську премію миру 2016 присудили колумбійському президенту Хуану Мануелю Сантосу за зусилля з припинення 50-річної громадянської війни.