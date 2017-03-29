И.Умеров и А.Чийгоз призвали выдвинуть Меджлис на Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз призвали Верховную Раду выдвинуть Меджлис крымскотатарского народа на Нобелевскую премию мира. Обращение на своей странице в Facebook разместил Ильми Умеров, передает УНН.
"Мы призываем украинских парламентариев выдвинуть Меджлис крымскотатарского народа на получение Нобелевской премии мира в 2018 году. Мы надеемся, что ваши коллеги в Европе и США поддержат эту инициативу. Воспринимаем этот призыв не только как награду, которой бесспорно достоен Меджлис, но и как инструмент продолжения борьбы за освобождение Крыма и восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в обращении.
Как сообщал УНН, Нобелевскую премию мира 2016 присудили колумбийском президенту Хуану Мануэлю Сантосу за усилия по прекращению 50-летней гражданской войны.