И.Умеров и А.Чийгоз призвали выдвинуть Меджлис на Нобелевскую премию мира

"Мы призываем украинских парламентариев выдвинуть Меджлис крымскотатарского народа на получение Нобелевской премии мира в 2018 году. Мы надеемся, что ваши коллеги в Европе и США поддержат эту инициативу. Воспринимаем этот призыв не только как награду, которой бесспорно достоен Меджлис, но и как инструмент продолжения борьбы за освобождение Крыма и восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в обращении.

Как сообщал УНН, Нобелевскую премию мира 2016 присудили колумбийском президенту Хуану Мануэлю Сантосу за усилия по прекращению 50-летней гражданской войны.