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І.Трамп покине керівний пост в Trump Organization після інавгурації батька

І.Трамп покине керівний пост в Trump Organization після інавгурації батька

Київ • УНН

 • 7325 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Дочка новообраного президента США Іванка Трамп покине посаду віце-президента компанії Trump Organization, а також тимчасово перестане керувати своєю фірмою, що випускає одяг і прикраси, після того, як її батько 20 січня стане господарем Білого дому. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.

“Коли мій батько вступить на посаду 45-го президента Сполучених Штатів, я формально тимчасово відійду від справ, пов’язаних з Trump Organization і брендом одягу та аксесуарів, що носить моє ім’я. Я більше не буду залучена в управлінні обома компаніями або в інших операціях”.

За словами дочки майбутнього глави держави, вона призначила на посаду президента своєї фірми давню соратницю Ебігейл Клем, яка буде керувати компанією разом з радою піклувальників.

“Мої брати очолять Trump Organization, і я знаю, що в їх умілих руках бізнес буде процвітати”, — заявила вона.

Вона також заявила, що переїде разом з трьома дітьми і чоловіком Джаредом Кушнером, якого Д.Трамп призначив на посаду свого старшого радника, у Вашингтон, де зосередиться на облаштуванні сім’ї.

Як повідомляв УНН, дочка новообраного президента США Іванка Трамп прийняла рішення піти у відставку з поста віце-президента сімейної компанії Trump Organization і зосередиться на облаштуванні сім’ї у Вашингтоні.

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