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И.Трамп покинет руководящий пост в Trump Organization после инаугурации отца

И.Трамп покинет руководящий пост в Trump Organization после инаугурации отца

Киев • УНН

 • 7325 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп покинет пост вице-президента компании Trump Organization, а также временно перестанет управлять своей фирмой, выпускающей одежду и украшения, после того, как ее отец 20 января станет хозяином Белого дома. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

"Когда мой отец вступит в должность 45-го президента Соединенных Штатов, я формально временно отойду от дел, связанных с Trump Organization и брендом одежды и аксессуаров, носит мое имя. Я больше не буду вовлечена в управлении обеими компаниями или в другие операции", - написала она.

По словам дочери будущего главы государства, она назначила на пост президента своей фирмы давнюю соратницу Эбигейл Клемм, которая будет управлять компанией вместе с советом попечителей.

"Мои братья возглавят Trump Organization, и я знаю, что в их умелых руках бизнес будет процветать", - заявила она.

Она также заявила, что переедет вместе с тремя детьми и мужем Джаредом Кушнером, которого Д.Трамп назначил на должность своего старшего советника, в Вашингтон, где сосредоточится на обустройстве семьи.

Как сообщал УНН, дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп приняла решение уйти в отставку с поста вице-президента семейной компании Trump Organization и сосредоточится на обустройстве семьи в Вашингтоне.

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