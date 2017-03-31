І.Пономарьова досі офіційно не повідомили про намір правоохоронців РФ його допитати

“Офіційно, звичайно, ні”, — сказав І.Пономарьов, відповідаючи на питання, чи отримав він офіційне повідомлення про наміри правоохоронних структур РФ допитати його.

“Зазвичай, це відбувається через українські правоохоронні органи, це процедура так званої правової взаємодопомоги, але російські правоохоронці не мають права викликати когось, хто перебуває за межами території країни. Тим більше, що я перебуваю у міжнародному розшуку, офіційно, і буде дивно, якщо вони будуть зізнаватися, що вони знають, де я”, — сказав екс-депутат Держдуми РФ.

Раніше І.Пономарьов розповів, хто може стояти за вбивством Д.Вороненкова.