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І.Пономарьова досі офіційно не повідомили про намір правоохоронців РФ його допитати

І.Пономарьова досі офіційно не повідомили про намір правоохоронців РФ його допитати

Київ • УНН

 • 13158 перегляди

КИЇВ 31 березня. УНН. Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов досі не отримав офіційного повідомлення від правоохоронних органів Росії про намір його допитати. Про це він повідомив в ефірі "112 Україна", передає УНН.

“Офіційно, звичайно, ні”, — сказав І.Пономарьов, відповідаючи на питання, чи отримав він офіційне повідомлення про наміри правоохоронних структур РФ допитати його.

“Зазвичай, це відбувається через українські правоохоронні органи, це процедура так званої правової взаємодопомоги, але російські правоохоронці не мають права викликати когось, хто перебуває за межами території країни. Тим більше, що я перебуваю у міжнародному розшуку, офіційно, і буде дивно, якщо вони будуть зізнаватися, що вони знають, де я”, — сказав екс-депутат Держдуми РФ.

Раніше І.Пономарьов розповів, хто може стояти за вбивством Д.Вороненкова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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