И.Пономареву до сих пор официально не сообщили о намерении правоохранителей РФ его допросить

"Официально, конечно, нет", - сказал И.Пономарев, отвечая на вопрос, получил ли он официальное сообщение о намерениях правоохранительных структур РФ допросить его.

"Обычно, это происходит через украинские правоохранительные органы, это процедура так называемой правовой взаимопомощи, но российские правоохранители не имеют права вызывать кого-то, кто находится за пределами территории страны. Тем более, что я нахожусь в международном розыске, официально, и будет странно, если они будут признаваться, что они знают, где я", - сказал экс-депутат Госдумы РФ.

Ранее И.Пономарев рассказал, кто может стоять за убийством Д.Вороненкова.