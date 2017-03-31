И.Пономареву до сих пор официально не сообщили о намерении правоохранителей РФ его допросить
Киев • УНН
КИЕВ 31 марта. УНН. Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев сих пор не получил официального уведомления от правоохранительных органов России о намерении его допросить. Об этом он сообщил в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Официально, конечно, нет", - сказал И.Пономарев, отвечая на вопрос, получил ли он официальное сообщение о намерениях правоохранительных структур РФ допросить его.
"Обычно, это происходит через украинские правоохранительные органы, это процедура так называемой правовой взаимопомощи, но российские правоохранители не имеют права вызывать кого-то, кто находится за пределами территории страны. Тем более, что я нахожусь в международном розыске, официально, и будет странно, если они будут признаваться, что они знают, где я", - сказал экс-депутат Госдумы РФ.
Ранее И.Пономарев рассказал, кто может стоять за убийством Д.Вороненкова.