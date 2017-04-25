І.Насалик запевнив, що припинення енергопостачання в "ЛНР" - не політичне рішення

"Відключення неконтрольованої частини Луганської області – це не політичне рішення… Це чисто економічне рішення", - сказав І.Насалик.

Він зазначив, що останні два місяці українські підприємства, які були зареєстровані на непідконтрольній території Луганщини були повністю "націоналізовані" бойовиками.

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"Оплата за останні два місяці... склала нуль", - уточнив міністр.

Нагадаємо, Україна зупинила подачу електроенергії в ОРЛО.