І.Насалик запевнив, що припинення енергопостачання в "ЛНР" - не політичне рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Припинення енергопостачання на непідконтрольні території Луганщини - це не політичне рішення. Про це в ефірі "112 Україна" заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик, передає УНН.
"Відключення неконтрольованої частини Луганської області – це не політичне рішення… Це чисто економічне рішення", - сказав І.Насалик.
Він зазначив, що останні два місяці українські підприємства, які були зареєстровані на непідконтрольній території Луганщини були повністю "націоналізовані" бойовиками.
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"Оплата за останні два місяці... склала нуль", - уточнив міністр.
Нагадаємо, Україна зупинила подачу електроенергії в ОРЛО.