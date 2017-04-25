И.Насалик заверил, что прекращение энергоснабжения в "ЛНР" - не политическое решение

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22157 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83670 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142611 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111688 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113375 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110505 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102759 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106518 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103171 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150368 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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И.Насалик заверил, что прекращение энергоснабжения в "ЛНР" - не политическое решение

И.Насалик заверил, что прекращение энергоснабжения в "ЛНР" - не политическое решение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Прекращение энергоснабжения на неподконтрольные территории Луганской области - это не политическое решение. Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНН.

"Отключение неконтролируемой части Луганской области - это не политическое решение ... Это чисто экономическое решение", - сказал И.Насалик.

Он отметил, что последние два месяца украинские предприятия, которые были зарегистрированы на неподконтрольной территории Луганской области были полностью "национализированы" боевиками.

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"Оплата за последние два месяца ... составила ноль", - уточнил министр.

Напомним, Украина остановила подачу электроэнергии в ОРЛО.

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