И.Насалик заверил, что прекращение энергоснабжения в "ЛНР" - не политическое решение

"Отключение неконтролируемой части Луганской области - это не политическое решение ... Это чисто экономическое решение", - сказал И.Насалик.

Он отметил, что последние два месяца украинские предприятия, которые были зарегистрированы на неподконтрольной территории Луганской области были полностью "национализированы" боевиками.

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"Оплата за последние два месяца ... составила ноль", - уточнил министр.

Напомним, Украина остановила подачу электроэнергии в ОРЛО.