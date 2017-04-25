И.Насалик заверил, что прекращение энергоснабжения в "ЛНР" - не политическое решение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Прекращение энергоснабжения на неподконтрольные территории Луганской области - это не политическое решение. Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНН.
"Отключение неконтролируемой части Луганской области - это не политическое решение ... Это чисто экономическое решение", - сказал И.Насалик.
Он отметил, что последние два месяца украинские предприятия, которые были зарегистрированы на неподконтрольной территории Луганской области были полностью "национализированы" боевиками.
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"Оплата за последние два месяца ... составила ноль", - уточнил министр.