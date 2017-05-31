І.Насалик попросив ДФС лабораторно контролювати імпортовані в Україну нафтопродукти
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик попросив Державну фіскальну службу (ДФС) ввести лабораторний контроль складу імпортованих в Україну нафтопродуктів. З відповідним проханням до в.о голови Державної фіскальної служби звернувся міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час сьогоднішнього засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Я б просив, щоб при модернізації митниці були переглянуті лабораторії, що визначають хімічний склад світлих нафтопродуктів. За даними, наявними у міністерства, дуже багато світлих нафтопродуктів заходить, не відповідають якості ”, - зокрема сказав І.Насалик.
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Він також звернувся до ДФС з проханням передати лабораторне обладнання митниці, яка працює в компанії “Карпатнафтохім”.
“З 10-12 червня розпочне роботу величезне підприємство „Карпатнафтохім“, що має окрему енергетичну митницю в своєму складі. Я б попросив державу, оскільки йдеться про великі обсяги переробки, близько 70-80 тис. тонн на місяць, надати митниці необхідне обладнання для визначення якості продукції,” — зазначив міністр.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експертів паливного ринку, не всі оператори можуть довести якість свого пального.
Дозволити собі зміст лабораторій і системні експертизи якості, як правило, можуть тільки великі брендові мережі, що дорожать своїм ім’ям, а отже і якістю реалізованого товару.
Також нагадаємо, за результатами тестування зразків А-92 на 11 АЗС, експерти Інституту споживчих експертиз (ІСЕ) констатували, що лідерами якості стали зразки з АЗК WOG, Parallel і КЛО.
Протестувавши А-95 на 9 відомих АЗС, ІСЕ виявив неякісний бензин в мережах КЛО, Народна і Ольвія-нафта.
Якісне пальне марки А-95, за висновками експертів ІСЕ, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО і ANP.