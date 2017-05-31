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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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И.Насалик попросил ГФС лабораторно контролировать импортируемые в Украину нефтепродукты

Киев • УНН

 • 16408 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик попросил Государственную фискальную службу (ГФС) ввести лабораторный контроль состава импортируемых в Украину нефтепродуктов. С соответствующей просьбой к и.о.председателя Государственной фискальной службы обратился министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.

И.Насалик попросил ГФС лабораторно контролировать импортируемые в Украину нефтепродукты

“Я бы просил, чтобы при модернизации таможни были пересмотрены лаборатории, определяющие химический состав светлых нефтепродуктов. По данным, имеющимся у министерства, очень много светлых нефтепродуктов которые ввозят в Украину, не соответствуют качеству,” — в частности сказал И.Насалик.

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Он также обратился к ГФС с просьбой передать лабораторное оборудование таможни, которая работает в компании “Карпатнефтехим”.

“С 10-12 июня начнет работу огромное предприятие „Карпатнефтехим“, что имеет отдельную энергетическую таможню в своем составе. Я бы попросил государство, поскольку речь идет о больших объемах переработки, около 70-80 тыс. тонн в месяц, предоставить таможне необходимое оборудование для определения качества продукции,” — отметил министр.

Напомним, как сообщал УНН, по словам экспертов топливного рынка, не все операторы могут доказать качество своего горючего.

Позволить себе содержание лабораторий и системные экспертизы качества, как правило, могут только крупные брендовые сети, дорожат своим именем, а следовательно и качеством реализуемого товара.

Также напомним, по результатам тестирования образцов А-92 на 11 АЗС, эксперты Института потребительских экспертиз (ИПЭ) констатировали, что лидерами качества стали образцы с АЗК WOG, Parallel и КЛО.

Протестировав А-95 на 9 известных АЗС, ИСЭ обнаружил некачественный бензин в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть.

Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов ИСЭ, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.

Украинские Национальные Новости

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