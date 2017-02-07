І.Насалик не виключив віялові відключення електроенергії через блокаду в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Україні не виключені віялові відключення електроенергії в разі повного блокування поставок вугілля з зони АТО. Про це сьогодні сказав на прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
Міністр повідомив, що план запасів енергетичного вугілля на складах перевиконаний.
"Але якщо буде повністю перекрита зона АТО, я можу підтвердити, що в нас буде певний період адаптації і ми перейдемо до віялових відключень", - наголосив він.
Нагадаємо, І.Насалик заявив, що блокада переміщення вугілля з Донбасу має вирішуватися не силою, а законом.