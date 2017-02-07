И.Насалик не исключил веерные отключения электроэнергии из-за блокады в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии в случае полного блокирования поставок угля с зоны АТО. Об этом сказал на пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
Министр сообщил, что план запасов энергетического угля на складах перевыполнен.
"Но если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что у нас будет определенный период адаптации и мы перейдем к веерным отключениям", - подчеркнул он.
Напомним, И.Насалик заявил, что блокада перемещения угля из Донбасса должна решаться не силой, а законом .