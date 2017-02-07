И.Насалик не исключил веерные отключения электроэнергии из-за блокады в зоне АТО

Министр сообщил, что план запасов энергетического угля на складах перевыполнен.

"Но если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что у нас будет определенный период адаптации и мы перейдем к веерным отключениям", - подчеркнул он.

Напомним, И.Насалик заявил, что блокада перемещения угля из Донбасса должна решаться не силой, а законом .