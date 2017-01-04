І.Марченко зазнав поразки на старті тенісного турніру в Катарі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко зачохлив ракетку у першому поєдинку в 2017 році, не подолавши стартовий бар’єр на турнірі ATP в Досі (Катар), повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.
У матчі першого кола донеччанину протистояла 20-та ракетка світу і шостий сіяний турніру хорват Іво Карловичу. Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин і завершився за підсумками двох тайбрейків на користь хорвата — 6:7 (5), 6:7 (0).
На рахунку І.Марченко 2 ейси і 1 подвійна помилка, його суперник відзначився 13-ма подачами навиліт і 4-ма подвійними.
Варто зазначити, що протягом усієї баталії жоден тенісист не зумів виграти подачу суперника, окрім того на двох спортсменів стався лише один брейкпойнт, котрий не реалізував українець.
Нагадаємо, що в минулому році І.Марченко дійшов до півфіналу змагань у Досі.