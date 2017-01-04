И.Марченко потерпел поражение на старте теннисного турнира в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко зачехлил ракетку в первом поединке в 2017 году, преодолев стартовый барьер на турнире ATP в Дохе (Катар), сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
В матче первого круга донетчанину противостояла 20-я ракетка мира и шестой сеяный турнира хорват Иво Карлович. Поединок длился 1 час 35 минут и завершился по итогам двух тай-брейк в пользу хорвата - 6: 7 (5), 6: 7 (0).
На счету И.Марченко 2 эйса и 1 двойная ошибка, его соперник отличился 13-ю подачами навылет и 4-мя двойными.
Стоит отметить, что на протяжении всей баталии ни один теннисист не сумел выиграть подачу соперника, кроме того на двух спортсменов произошел только один брейкпойнт, который не реализовал украинец.
Напомним, что в прошлом году И.Марченко дошел до полуфинала соревнований в Дохе.