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И.Марченко потерпел поражение на старте теннисного турнира в Катаре

И.Марченко потерпел поражение на старте теннисного турнира в Катаре

Киев • УНН

 • 7653 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко зачехлил ракетку в первом поединке в 2017 году, преодолев стартовый барьер на турнире ATP в Дохе (Катар), сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.

В матче первого круга донетчанину противостояла 20-я ракетка мира и шестой сеяный турнира хорват Иво Карлович. Поединок длился 1 час 35 минут и завершился по итогам двух тай-брейк в пользу хорвата - 6: 7 (5), 6: 7 (0).

На счету И.Марченко 2 эйса и 1 двойная ошибка, его соперник отличился 13-ю подачами навылет и 4-мя двойными.

Стоит отметить, что на протяжении всей баталии ни один теннисист не сумел выиграть подачу соперника, кроме того на двух спортсменов произошел только один брейкпойнт, который не реализовал украинец.

Напомним, что в прошлом году И.Марченко дошел до полуфинала соревнований в Дохе.

Украинские Национальные Новости

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