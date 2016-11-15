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І.Кушнір: новий порядок сплати пайової участі забудовниками покращить інвестклімат у столиці

І.Кушнір: новий порядок сплати пайової участі забудовниками покращить інвестклімат у столиці

Київ • УНН

 • 7526 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Чіткі правила ведення бізнесу мають позитивно позначитись на роботі будівельників, а нові правила сплати пайового участі забудовниками покращить інвестиційний клімат у столиці. Про це сказав голова правління — президент ПАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір, коментуючи рішення Київради, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу холдингу.

“Новий порядок сплати пайової участі - це широкий крок назустріч будівельній галузі. Якщо норматив дійсно працюватиме, як зазначено, це унеможливить будь-яку непрозорість, тож варто очікувати позитивних змін у розвитку міста. Бюджет має наповнюватись платежами, які стануть запорукою створення нових об’єктів соціальної інфраструктури, тож столиця стане більш комфортною! Також новий порядок сприятиме покращенню інвестиційного клімату. Чим менше бюрократичних процедур та зборів, тим більша ймовірність, що столиця зацікавить іноземних інвесторів. А це зростання міста, створення робочих місць, ріст економки”, — зазначив він.

Відповідно до нового порядку, забудовник та місто можуть проводити взаємозаліки, якщо перший виконав роботи по будівництву інженерних мереж.

Як повідомляв УНН, Київрада на пленарному засіданні підтримала новий порядок сплати пайової участі забудовниками в Києві. “За” проголосувало 75 депутатів.

Новий порядок набуває чинності з 1 січня 2017 року. Уже через півтора місяці всі столичні забудовники платитимуть за новою ставкою і формулою розрахунку пайової участі: 4% від кошторисної вартості будівельних робіт. Причому на період до 31 грудня 2017 року застосований понижуючий коефіцієнт 0.5, завдяки чому протягом усього 2017 року забудовники зможуть сплачувати пайову участь за пільговим коефіцієнтом 2%.

Нагадаємо, раніше забудовник із кожного квадратного метра житла мав сплатити до бюджету міста 4% від кошторисної вартості будівництва, та 10% якщо будується комерційна нерухомість.

Українські Національні Новини

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