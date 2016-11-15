И.Кушнир: новый порядок уплаты паевого участия застройщиками улучшит инвестклимат в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Четкие правила ведения бизнеса должны положительно сказаться на работе строителей, а новые правила уплаты паевого участия застройщиками улучшат инвестиционный климат в столице. Об этом сказал председатель правления - президент ОАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, комментируя решение Киевсовета, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу холдинга.
"Новый порядок уплаты паевого участия - это широкий шаг навстречу строительной отрасли. Если норматив действительно будет работать как указано, это сделает невозможным любую непрозрачность, поэтому стоит ожидать положительных изменений в развитии города. Бюджет должен наполняться платежами, которые станут залогом создания новых объектов социальной инфраструктуры, поэтому столица станет более комфортной! Также новый порядок будет способствовать улучшению инвестиционного климата. Чем меньше бюрократических процедур и сборов, тем больше вероятность, что столица заинтересует иностранных инвесторов. А этот рост города, создание рабочих мест, рост экономки", - отметил он.
Согласно новому порядку, застройщик и город могут проводить взаимозачеты, если первый выполнил работы по строительству инженерных сетей.
Как сообщал УНН, Киевсовет на пленарном заседании поддержал новый порядок уплаты паевого участия застройщиками в Киеве. "За" проголосовало 75 депутатов.
Новый порядок вступает в силу с 1 января 2017 года. Уже через полтора месяца все столичные застройщики будут платить по новой ставке и формуле расчета долевого участия: 4% от сметной стоимости строительных работ. Причем на период до 31 декабря 2017 года применен понижающий коэффициент 0.5, благодаря чему в течение всего 2017 года застройщики смогут платить долевое участие по льготным коэффициентам 2%.
Напомним, ранее застройщик с каждого квадратного метра жилья должен был уплатить в бюджет города 4% от сметной стоимости строительства, и 10% если строится коммерческая недвижимость.