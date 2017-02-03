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І.Клипмуш-Цинцадзе очікує на додаткову реакцію світу на події на Донбасі найближчими днями

Київ • УНН

 • 9438 перегляди

КИЇВ. 3 лютого.УНН. Засідання Редбезу ООН є початком реакції міжнародної спільноти на події, що наразі відбувається на Донбасі, тому найближчими днями можна очікувати на додаткову узгоджену всіма реакцію на дії Росії. Про це журналістам розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

І.Клипмуш-Цинцадзе очікує на додаткову реакцію світу на події на Донбасі найближчими днями

"Я думаю, що все, що ми бачимо зараз - це початок міжнародної реакції. Ми мусимо розуміти, що рішення приймаються складними процедурами, тому ми бачили зараз представлення позицій країн, і позицій організацій рівно в тих рамках, в яких ми знаємо є їхня політика визначеною стосовно нас. Ми побачили цю абсолютну підтримку позиції України, ми бачимо, що світ, як мінімум занепокоєний і готовий далі тиснути на РФ з тим, щоб вони закінчили це порушення режиму тиші, не кажучи вже взагалі, щоб вийшли з території України і виконали Мінські домовленості.

Тому я думаю, що ми побачим в наступні дні ще додаткову реакцію, яка вже буде узгоджена. Буде там ще засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, будуть інші зібрання, де безпосередньо так само будуть зустрічатися напряму очільники різних організацій, різних країн, в різних форматах. Я думаю, що ця реакція далі буде наростати, якщо не буде ніякої реакції з боку РФ реальної, а не звинувачень України, що ніби то Україна сама руйнує життя своїх громадян",- сказала вона.

Нагадаємо, вчорашнє засідання Ради безпеки ООН щодо України підтвердило, що російська делегація перебуває в ізоляції на міжнародній арені з питань Донбасу.

Як повідомляв УНН, 2 лютого на засіданні Радбезу ООН учасники висловили занепокоєння з приводу ескалації на Донбасі.

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