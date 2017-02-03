И.Клипмуш-Цинцадзе ожидает дополнительную реакцию мира на события на Донбассе в ближайшие дни

"Я думаю, что все, что мы видим сейчас - это начало международной реакции. Мы должны понимать, что решения принимаются сложными процедурами, поэтому мы видели сейчас представление позиций стран, и позиций организаций ровно в тех рамках, в которых мы знаем, что их политика является определенной по отношению к нам. Мы увидели эту абсолютную поддержку позиции Украины, мы видим, что мир, как минимум обеспокоен и готов дальше давить на РФ с тем, чтобы они закончили это нарушение режима тишины, не говоря уже вообще, чтобы вышли с территории Украины и выполнили минские договоренности.

Поэтому я думаю, что мы увидим в последующие дни еще дополнительную реакцию, которая уже будет согласована. Будет там еще заседание министров иностранных дел стран ЕС, будут другие собрания, где непосредственно так же будут встречаться напрямую руководители различных организаций, разных стран, в различных форматах. Я думаю, что эта реакция дальше будет нарастать, если не будет никакой реакции со стороны РФ реальной, а не обвинений Украины, будто бы Украина сама разрушает жизнь своих граждан", - сказала она.

Напомним, вчерашнее заседание Совета безопасности ООН по Украине подтвердило, что российская делегация находится в изоляции на международной арене по вопросам Донбасса.

Как сообщал УНН, 2 февраля на заседании Совбеза ООН участники выразили обеспокоенность по поводу эскалации на Донбассе.