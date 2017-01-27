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І.Климпуш-Цинцадзе: товарообіг між Україною та ЄС за минулий рік збільшився на 6%

І.Климпуш-Цинцадзе: товарообіг між Україною та ЄС за минулий рік збільшився на 6%

Київ • УНН

 • 9203 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Протягом десяти місяців 2016 року товарообіг між Україною та Європейським Союзом збільшився на шість відсотків і на даний момент він становить 41% всього обсягу товару. Про це під час прес-конференції повідомила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

“За 10 місяців 2016 року у нас товарообіг між Україною і ЄС збільшився на 6%”, — повідомила І.Климпуш-Цинцадзе.

Також вона наголосила, що через відкритий конфлікт Росією та через її агресивні дії щодо транзиту українських товарів, Україна втратила російські ринки.

“Для нас традиційні ринки в Центральній Азії, але ми втратили російські ринки. Проте ми можемо говорити, що за цей час обсяги торгівлі України з ЄС вийшли на перше місце і становлять на даний момент 41% обсягу. Тому, ми точно розуміємо, що це є наш основний торгівельний партнер... розвиток взаємин і торгівлі з цим партнером дає нам не лише можливості представлення себе на європейських ринках, а й відкриває додаткові можливості на треті ринки. Ми мусимо розуміти, що це не тільки відкриття ринку із 500 мільйонами споживачів країн ЄС, а й додаткові можливості виходів на треті ринки”, — додала І.Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 27 грудня 2016 року перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що Євросоюз став основним торгівельним партнером України у поточному році.

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