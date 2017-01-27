И.Климпуш-Цинцадзе: товарооборот между Украиной и ЕС за прошлый год увеличился на 6%

"За 10 месяцев 2016 года у нас товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 6%", - сообщила И.Климпуш-Цинцадзе.

Также она отметила, что через открытый конфликт с Россией и из-за ее агрессивных действий по транзиту украинских товаров, Украина потеряла российские рынки.

"Для нас традиционны рынки в Центральной Азии, но мы потеряли российские рынки. Однако мы можем говорить, что за это время объемы торговли Украины с ЕС вышли на первое место и составляют сейчас 41% объема. Поэтому, мы точно понимаем, что это наш основной торговый партнер ... развитие отношений и торговли с этим партнером дает нам не только возможности представления себя на европейских рынках, но и открывает дополнительные возможности на третьи рынки. Мы должны понимать, что это не только открытие рынка с 500 миллионами потребителей стран ЕС, но и дополнительные возможности выходов на третьи рынки ", - добавила И.Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 27 декабря 2016 года первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что Евросоюз стал основным торговым партнером Украины в текущем году.