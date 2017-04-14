І.Климпуш-Цинцадзе: після підтримки ЄП "безвізу" Росія втратила Україну назавжди
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У день голосування Європарламентом про надання безвізового режиму Росія втратила Україну назавжди. Про це заявила у своїй статті в журналі “Фокус” віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
“Безвізовий режим — це свого роду Рубікон, за яким жереб вже кинутий і дороги назад немає. Як би там не було, в день голосування Європарламенту імперія втратила Україну назавжди. Напевно, нормалізація відносин з Росією для нас можлива в далекому чи не дуже майбутньому. Це залежить від змін перш за все всередині самої Росії. Але назад в імперію ми вже не повернемося”, — написала І.Климпуш-Цинцадзе.
Вона також зазначила, що безвізовий режим з ЄС — це ще і чіткий сигнал, що реформи є правильним шляхом для України.
Окрім того, за її словами, безвізовий режим — це потужний стимул для молоді, для нового покоління українців.
“Для них, по суті, відкривається цілий світ. Відкривається можливість сприймати Європу як вільний простір для подорожей, освіти, комунікації, стажувань, кар’єрного зростання. В їхній свідомості кордон з Європою буде лише кордоном, але не бар’єром і не перешкодою. Саме цьому "безбар’єрному" поколінню належить будувати принципово нову країну”, — написала вона.
І.Климпуш-Цинцадзе наголосила, що рішення Європарламенту — це поки не завершення процесу, необхідно ще пройти через низку процедур.
“Я дуже сподіваюся, що ми їх пройдемо без затримок і проблем і до літа безвізовий режим перетвориться з "доброї новини" в звичну повсякденність. Але головне вже зроблено. Рубікон перейдено, жереб кинуто, точка неповернення пройдена. Наскільки обраний нами шлях буде успішним, залежить тільки від нас”, — зазначила вона.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.