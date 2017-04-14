И.Климпуш-Цинцадзе: после поддержки ЕП "безвиза" Россия потеряла Украину навсегда

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45791 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103805 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159577 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117858 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117325 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113025 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104609 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107162 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103649 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154352 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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И.Климпуш-Цинцадзе: после поддержки ЕП "безвиза" Россия потеряла Украину навсегда

И.Климпуш-Цинцадзе: после поддержки ЕП "безвиза" Россия потеряла Украину навсегда

Киев  •  УНН

 • 14657 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В день голосования Европарламентом о предоставлении безвизового режима Россия потеряла Украину навсегда. Об этом заявила в своей статье в журнале "Фокус" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

“Безвизовый режим — это своего рода Рубикон, за которым жребий уже брошен и обратной дороги нет. Как бы там ни было, в день голосования Европарламента империя потеряла Украину навсегда. Наверное, нормализация отношений с Россией для нас возможна в далеком или не очень будущем. Это зависит от изменений прежде всего внутри самой России. Но назад в империю мы уже не вернемся”, — написала И.Климпуш-Цинцадзе.

Она также отметила, что безвизовый режим с ЕС — это еще и четкий сигнал, что реформы являются правильным путем для Украины.

Кроме того, по ее словам, безвизовый режим — это мощный стимул для молодежи, для нового поколения украинцев.

“Для них, по сути, открывается целый мир. Открывается возможность воспринимать Европу как свободное пространство для путешествий, образования, коммуникации, стажировок, карьерного роста. В их сознании граница с Европой будет только границей, но не барьером и не препятствием. Именно поэтому "безбарьерному“ поколению предстоит строить принципиально новую страну”, — написала она.

И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что решение Европарламента — это пока не завершение процесса, необходимо еще пройти через ряд процедур.

“Я очень надеюсь, что мы их пройдем без задержек и проблем и к лету безвизовый режим превратится из ”хорошей новости" в привычную повседневность. Но главное уже сделано. Рубикон перейден, жребий брошен, точка невозврата пройдена. Насколько выбранный нами путь будет успешным, зависит только от нас”, — отметила она.

Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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