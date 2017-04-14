И.Климпуш-Цинцадзе: после поддержки ЕП "безвиза" Россия потеряла Украину навсегда

“Безвизовый режим — это своего рода Рубикон, за которым жребий уже брошен и обратной дороги нет. Как бы там ни было, в день голосования Европарламента империя потеряла Украину навсегда. Наверное, нормализация отношений с Россией для нас возможна в далеком или не очень будущем. Это зависит от изменений прежде всего внутри самой России. Но назад в империю мы уже не вернемся”, — написала И.Климпуш-Цинцадзе.

Она также отметила, что безвизовый режим с ЕС — это еще и четкий сигнал, что реформы являются правильным путем для Украины.

Кроме того, по ее словам, безвизовый режим — это мощный стимул для молодежи, для нового поколения украинцев.

“Для них, по сути, открывается целый мир. Открывается возможность воспринимать Европу как свободное пространство для путешествий, образования, коммуникации, стажировок, карьерного роста. В их сознании граница с Европой будет только границей, но не барьером и не препятствием. Именно поэтому "безбарьерному“ поколению предстоит строить принципиально новую страну”, — написала она.

И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что решение Европарламента — это пока не завершение процесса, необходимо еще пройти через ряд процедур.

“Я очень надеюсь, что мы их пройдем без задержек и проблем и к лету безвизовый режим превратится из ”хорошей новости" в привычную повседневность. Но главное уже сделано. Рубикон перейден, жребий брошен, точка невозврата пройдена. Насколько выбранный нами путь будет успешным, зависит только от нас”, — отметила она.

Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.