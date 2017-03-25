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І.Геращенко заявила, що їй не пропонували очолити фракцію БПП

І.Геращенко заявила, що їй не пропонували очолити фракцію БПП

Київ • УНН

 • 12003 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що їй не пропонували очолити парламентську фракцію БПП. Про це вона повідомила в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Це буде людина демократичних поглядів (майбутній глава фракції - ред.), Але жорсткий керівник, який допоможе фракції консолідуватися і продовжити все те хороше, що заклав Юрій Луценко, Ігор Гринів, щоб фракція була інтелектуальною, проєвропейською, але дуже дисциплінованою і організованою", - сказала І.Геращенко.

Вона заявила, що їй не пропонували очолювати фракцію.

"Мені нічого подібного не пропонували. І повірте, пропонувати не будуть. Тому що фракція делегувала мене на важливу посаду заступника голови Верховної Ради... Також я сьогодні є Уповноваженим Президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, я дуже серйозно ставлюся до цієї роботи, і повірте, нам там ще багато чого потрібно зробити", - зазначила І.Геращенко.

Нагадаємо, І.Луценко заявила, що не претендує на посаду голови фракції БПП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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