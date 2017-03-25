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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121469 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180590 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131738 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125804 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118040 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106557 просмотра

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И.Геращенко заявила, что ей не предлагали возглавить фракцию БПП

И.Геращенко заявила, что ей не предлагали возглавить фракцию БПП

Киев  •  УНН

 • 12003 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что ей не предлагали возглавить парламентскую фракцию БПП. Об этом она сообщила в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Это будет человек демократических взглядов (будущий глава фракции – ред.), но жесткий руководитель, который поможет фракции консолидироваться и продолжить все то хорошее, что заложил Юрий Луценко, Игорь Грынив, чтобы фракция была интеллектуальной, проевропейской, но очень дисциплинированной и организованной", – сказала И.Геращенко.

Она  заявила, что ей не предлагали возглавлять фракцию.

"Мне ничего подобного не предлагали. И поверьте, предлагать не будут. Потому что фракция делегировала меня на важную должность заместителя главы Верховной Рады... Также я сегодня являюсь уполномоченным президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, я очень серьезно отношусь к этой работе, и поверьте, нам там еще много чего нужно сделать", – отметила И.Геращенко.

Напомним, И.Луценко заявила, что не претендует на должность председателя фракции БПП.

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