И.Геращенко заявила, что ей не предлагали возглавить фракцию БПП

"Это будет человек демократических взглядов (будущий глава фракции – ред.), но жесткий руководитель, который поможет фракции консолидироваться и продолжить все то хорошее, что заложил Юрий Луценко, Игорь Грынив, чтобы фракция была интеллектуальной, проевропейской, но очень дисциплинированной и организованной", – сказала И.Геращенко.

Она заявила, что ей не предлагали возглавлять фракцию.

"Мне ничего подобного не предлагали. И поверьте, предлагать не будут. Потому что фракция делегировала меня на важную должность заместителя главы Верховной Рады... Также я сегодня являюсь уполномоченным президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, я очень серьезно отношусь к этой работе, и поверьте, нам там еще много чего нужно сделать", – отметила И.Геращенко.

Напомним, И.Луценко заявила, что не претендует на должность председателя фракции БПП.