І.Геращенко закрила ВР до 16 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Перший віце-спікер Ірина Геращенко закрила ранкове пленарне засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
Наступне засідання ВР розпочнеться 16 травня.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провела традиційну годину запитань до уряду.
Під час години запитань до уряду Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що керівник Національного агентства з питань запобігання корупції не готова до роботи на цій посаді. За його словами, уряд виділяв кошти на модернізацію системи електронного декларування, але робота не зроблена.Також В.Гройсман зазначив, що зарплата у керівника НАЗК перевищує 100 тис. грн, до того ж, як виявилося, є ще й премії в розмірі 200 тис. грн.