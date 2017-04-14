І.Геращенко закрила ВР до 16 травня

Наступне засідання ВР розпочнеться 16 травня.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провела традиційну годину запитань до уряду.

Під час години запитань до уряду Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що керівник Національного агентства з питань запобігання корупції не готова до роботи на цій посаді. За його словами, уряд виділяв кошти на модернізацію системи електронного декларування, але робота не зроблена.Також В.Гройсман зазначив, що зарплата у керівника НАЗК перевищує 100 тис. грн, до того ж, як виявилося, є ще й премії в розмірі 200 тис. грн.