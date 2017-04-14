И.Геращенко закрыла ВР до 16 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Первый вице-спикер Ирина Геращенко закрыла утреннее пленарное заседание Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
Следующее заседание ВР начнется 16 мая.
Напомним, сегодня Верховная Рада провела традиционную час вопросов к правительству.
Во время часа вопросов к правительству Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не готова к работе на этой должности. По его словам, правительство выделяло средства на модернизацию системы электронного декларирования, но работа не зроблена.Також В.Гройсман отметил, что зарплата у руководителя Назка превышает 100 тыс. Грн, к тому же, как оказалось, есть еще и премии в размере 200 тыс. грн.