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І.Геращенко: за час роботи КПВВ “Майорськ” загинули 5 прикордонників

Київ • УНН

 • 7549 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. За час роботи КПВВ “Майорськ” загинули 5 прикордонників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник Голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає УНН.

“Кілька разів цей КПВВ ("Майорськ" — ред.) обстрілювали, за час його роботи тут загинули 5 прикордонників, тому питання безпеки як цивільного населення, так і працівників посту є дуже актуальними”, — зазначила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, мирний житель загинув унаслідок обстрілів КП “Майорськ” бойовиками.

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