І.Геращенко: за час роботи КПВВ “Майорськ” загинули 5 прикордонників

“Кілька разів цей КПВВ ("Майорськ" — ред.) обстрілювали, за час його роботи тут загинули 5 прикордонників, тому питання безпеки як цивільного населення, так і працівників посту є дуже актуальними”, — зазначила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, мирний житель загинув унаслідок обстрілів КП “Майорськ” бойовиками.