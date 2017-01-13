И.Геращенко: за время работы КПВВ "Майорск" погибли 5 пограничников

"Несколько раз этот КПВВ ("Майорск"- ред.) обстреливали, за время его работы здесь погибли 5 пограничников, поэтому вопрос безопасности как гражданского населения, так и работников поста являются очень актуальными", - отметила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, мирный житель погиб в результате обстрелов КП "Майорск" боевиками.