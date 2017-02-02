І.Геращенко вважає підтримку "безвізу" для України питанням близько двох місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Наступною після Грузії, візову лібералізацію для якої сьогодні підтримав Європарламент, право на безвізові поїздки до країн ЄС отримає Україна, є сподівання, що це відбудеться протягом близько двох місяців. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Дуже рада за грузинів! ЄП... рекордною кількістю голосів (більше 500 за) проголосував за безвіз для Грузії, на практиці це означає, що за 2-3 місяці безвіз вже запрацює. Вітаємо, друзі! Наступна- Україна", - зазначила вона.
На запитання про терміни І.Геращенко відповіла: "Сподіваюся, протягом місяця".
При цьому, реагуючи на коментар, що протягом місяця питання буде складно вирішити, вона зауважила: "Ок, протягом двох. Але ми працюємо, тиснемо".
Нагадаємо, 2 лютого Європарламент проголосував за безвізовий режим для Грузії.
Згідно зі встановленими процедурами, після голосування у ЄП регуляцію повинна буде формально затвердити Рада ЄС на рівні міністрів. Потім документ підпишуть президент Європарламенту і представник країни-голови Ради Євросоюзу (зараз це Мальта). Потім законодавчі зміни будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС і відповідно до процедури повинні вступити в силу через 21 день після публікації.
Нагадаємо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу".
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду "безвізу" Україні.
Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.