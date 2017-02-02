І.Геращенко вважає підтримку "безвізу" для України питанням близько двох місяців

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Наступною після Грузії, візову лібералізацію для якої сьогодні підтримав Європарламент, право на безвізові поїздки до країн ЄС отримає Україна, є сподівання, що це відбудеться протягом близько двох місяців. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.