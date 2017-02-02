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І.Геращенко вважає підтримку "безвізу" для України питанням близько двох місяців

Київ • УНН

 • 8883 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Наступною після Грузії, візову лібералізацію для якої сьогодні підтримав Європарламент, право на безвізові поїздки до країн ЄС отримає Україна, є сподівання, що це відбудеться протягом близько двох місяців. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

І.Геращенко вважає підтримку "безвізу" для України питанням близько двох місяців

"Дуже рада за грузинів! ЄП... рекордною кількістю голосів (більше 500 за) проголосував за безвіз для Грузії, на практиці це означає, що за 2-3 місяці безвіз вже запрацює. Вітаємо, друзі! Наступна- Україна", - зазначила вона.

На запитання про терміни І.Геращенко відповіла: "Сподіваюся, протягом місяця".

При цьому, реагуючи на коментар, що протягом місяця питання буде складно вирішити, вона зауважила: "Ок, протягом двох. Але ми працюємо, тиснемо".

Нагадаємо, 2 лютого Європарламент проголосував за безвізовий режим для Грузії.

Згідно зі встановленими процедурами, після голосування у ЄП регуляцію повинна буде формально затвердити Рада ЄС на рівні міністрів. Потім документ підпишуть президент Європарламенту і представник країни-голови Ради Євросоюзу (зараз це Мальта). Потім законодавчі зміни будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС і відповідно до процедури повинні вступити в силу через 21 день після публікації.

Нагадаємо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу".

Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду "безвізу" Україні.

Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.

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