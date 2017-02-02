И.Геращенко считает поддержку "безвиза" для Украины вопросом примерно двух месяцев

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Следующей после Грузии, визовую либерализацию для которой сегодня поддержал Европарламент, право на безвизовые поездки в страны ЕС получит Украина, есть надежда, что это произойдет в течение почти двух месяцев. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.