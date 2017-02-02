И.Геращенко считает поддержку "безвиза" для Украины вопросом примерно двух месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Следующей после Грузии, визовую либерализацию для которой сегодня поддержал Европарламент, право на безвизовые поездки в страны ЕС получит Украина, есть надежда, что это произойдет в течение почти двух месяцев. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Очень рада грузин! ЕП... рекордным количеством голосов (более 500 за) проголосовал за безвиз для Грузии, на практике это означает, что через 2-3 месяца безвиз уже заработает. Поздравляем, друзья! Следующая- Украина", - отметила она.
На вопрос о сроках И.Геращенко ответила: "Надеюсь, в течение месяца".
При этом, реагируя на комментарий, что в течение месяца вопрос будет сложно решить, она заметила: "Ок, через два. Но мы работаем, жмем".
Напомним, 2 февраля Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Грузии.
Согласно установленным процедурам, после голосования в ЕП регуляцию должна будет формально утвердить Совет ЕС на уровне министров. Затем документ подпишут президент Европарламента и представитель страны-председателя Совета Евросоюза (сейчас это Мальта). Затем законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и в порядке должны вступить в силу через 21 день после публикации.
Напомним, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза".
Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.
При этом ранее на официальном сайте Европарламента как ориентировочная дата утверждения ЕС безвизового режима для Украинский появилась дата 3 апреля 2017 года. В пресс-службе ЕП заявили, что голосование Европарламентом по утверждению либерализации визового режима с ЕС для украинцев не было отсрочено до апреля 2017 года, а дата ошибочна. Впоследствии на сайте Европарламента исчезла дата рассмотрения "безвиза" Украине.
Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос выразил надежду, что "безвиз" для Украины и Грузии заработает в начале весны.