І.Геращенко: ВР має ухвалити заяву щодо звіту ОБСЄ про вибори до Держдуми в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Верховна Рада має ухвалити заяву щодо невизнання звіту місії ОБСЄ зі спостереження за виборах до Державної думи Росії в окупованому Криму. Таку думку під час виступу з трибуни парламенту висловила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
Вона зазначила, що наприкінці грудня було оприлюднено офіційний звіт місії ОБСЄ щодо оцінки голосування в РФ на виборах до Держдуми.
За словами І.Геращенко, неприпустимим є те, що в цьому звіті “немає жодного слова про те, що вибори в окупованому Криму проходили з порушенням стандартів”.
“У звіті зазначається, що чотири депутати Держдуми РФ просто були обрані у виборчих округах, сформованих на території Кримського півострова”, — сказала перший віце-спікер.
При цьому, за її словами, у звіті місія визнає, що спостерігачі місії не були присутніми і не могли спостерігати за виборами в Криму у зв’язку з відсутністю консенсусу між країнами-членами ОБСЄ щодо статусу Криму та виборчих округів, утворених на його території.
І.Геращенко підкреслила, що профільні комітети парламенту — з питань європейської інтеграції та у закордонних справах — мають підготувати заяву від імені Верховної Ради до всіх країн-членів ОБСЄ з тим, щоб завтра парламент міг її ухвалити.
Вона підкреслила, що в цій заяві Верховна Рада має закликати ОБСЄ визнати даний звіт таким, що не відповідає дійсності.
“Адже немає жодної європейської країни, яка би визнала анексію Криму, а ми бачимо, що через такі звіти відбувається повзуча спроба визнати анексію Криму”, — підкреслила вона.