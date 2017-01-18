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И.Геращенко: ВР должна принять заявление по отчету ОБСЕ о выборах в Госдуму в оккупированном Крыму

И.Геращенко: ВР должна принять заявление по отчету ОБСЕ о выборах в Госдуму в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 9152 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Верховная Рада должна принять заявление о непризнании отчета миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Государственную думу России в оккупированном Крыму. Такое мнение во время выступления с трибуны парламента выразила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

Она отметила, что в конце декабря был обнародован официальный отчет миссии ОБСЕ по оценке голосования в РФ на выборах в Госдуму.

По словам И.Геращенко, недопустимым является то, что в этом отчете "нет ни одного слова о том, что выборы в оккупированном Крыму проходили с нарушением стандартов".

"В отчете отмечается, что четыре депутата Госдумы РФ просто были выбраны в избирательных округах, сформированных на территории Крымского полуострова", - сказала первый вице-спикер.

При этом, по ее словам, в отчете миссия признает, что наблюдатели миссии не присутствовали и не могли наблюдать за выборами в Крыму в связи с отсутствием консенсуса между странами-членами ОБСЕ о статусе Крыма и избирательных округов, образованных на его территории.

И.Геращенко подчеркнула, что профильные комитеты парламента - по вопросам европейской интеграции и по иностранным делам - должны подготовить заявление от имени Верховной Рады ко всем странам-членам ОБСЕ с тем, чтобы завтра парламент мог его принять.

Она подчеркнула, что в этом заявлении Верховная Рада должна призвать ОБСЕ признать данный отчет таким, что не соответствует действительности.

"Ведь нет ни одной европейской страны, которая бы признала аннексию Крыма, а мы видим, что из-за таких отчетов происходит ползучая попытка признать аннексию Крыма", - подчеркнула она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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