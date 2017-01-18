И.Геращенко: ВР должна принять заявление по отчету ОБСЕ о выборах в Госдуму в оккупированном Крыму

Она отметила, что в конце декабря был обнародован официальный отчет миссии ОБСЕ по оценке голосования в РФ на выборах в Госдуму.

По словам И.Геращенко, недопустимым является то, что в этом отчете "нет ни одного слова о том, что выборы в оккупированном Крыму проходили с нарушением стандартов".

"В отчете отмечается, что четыре депутата Госдумы РФ просто были выбраны в избирательных округах, сформированных на территории Крымского полуострова", - сказала первый вице-спикер.

При этом, по ее словам, в отчете миссия признает, что наблюдатели миссии не присутствовали и не могли наблюдать за выборами в Крыму в связи с отсутствием консенсуса между странами-членами ОБСЕ о статусе Крыма и избирательных округов, образованных на его территории.

И.Геращенко подчеркнула, что профильные комитеты парламента - по вопросам европейской интеграции и по иностранным делам - должны подготовить заявление от имени Верховной Рады ко всем странам-членам ОБСЕ с тем, чтобы завтра парламент мог его принять.

Она подчеркнула, что в этом заявлении Верховная Рада должна призвать ОБСЕ признать данный отчет таким, что не соответствует действительности.

"Ведь нет ни одной европейской страны, которая бы признала аннексию Крыма, а мы видим, что из-за таких отчетов происходит ползучая попытка признать аннексию Крыма", - подчеркнула она.