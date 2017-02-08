І.Геращенко: військову службу проходять 18352 жінки, понад 32 000 жінок є співробітниками Збройних сил України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила про те, що військову службу в Україні проходять 18352 жінки, а ще понад 32 000 жінок є співробітниками Збройних сил України, передає УНН з посиланням на прес-службу Верховної Ради України.
“Станом на 1 листопада 2016 р. , у тому числі 2458 — офіцери, 1237 — прапорщики, 2889 — сержанти, 11378 — солдати, 390 курсантів, й іще понад 32 000 жінок є співробітниками Збройних сил України”, — йдеться в повідомленні.
Також вона відзначила зростання ролі українських жінок у сфері миротворчої діяльності в умовах конфлікту на сході України.
“Під час поїздок ми з колегами відвідуємо військові частини, де спілкуємося з жінками і тому, ми розуміємо, що є ще багато проблемних питань, над якими потрібно працювати. Зокрема, покращення соціально-побутових умов для жінок-військових сприяло б залученню більшої їх кількості на контрактну службу”, — підкреслила І.Геращенко.