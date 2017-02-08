И.Геращенко: военную службу проходят 18352 женщины, более 32 000 женщин являются сотрудниками Вооруженных сил Украины

"По состоянию на 1 ноября 2016, в том числе 2458 - офицеры, 1237 - прапорщики, 2889 - сержанты, 11378 - солдаты, 390 курсантов, и еще более 32 000 женщин являются сотрудниками Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также она отметила рост роли украинских женщин в сфере миротворческой деятельности в условиях конфликта на востоке Украины.

"Во время поездок мы с коллегами посещаем воинские части, где общаемся с женщинами и поэтому мы понимаем, что есть еще много проблемных вопросов, над которыми нужно работать. В частности, улучшение социально-бытовых условий для женщин-военных способствовало бы привлечению большего их количества на контрактную службу ", - подчеркнула И. Геращенко.