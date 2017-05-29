І.Геращенко: Україна наполягає на повному доступі місії ОБСЄ до всієї окупованої території
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Україна наполягає на повному та безперешкодному доступу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території на сході України. Про це під час зустрічі з постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
"Це неприпустимо, що сьогодні СММ ОБСЄ за всі ці роки була лише кілька разів на україно-російській неконтрольованій частині україно-російського кордону, їх туди просто не допускають. Є неприпустимими випадки недопуску місії до Дебальцевого, яке сьогодні перетворилося на "залізничну колію" по прийому техніки та зброї від РФ", - повідомила І.Геращенко.
Також вона зазначила, що неприпустимим є те, що на окуповані території не допускаються гуманітарні міжнародні місії.
Нагадаємо, І.Геращенко виступила за прийняття резолюції на ПА ОБСЄ через загибель спостерігача на Донбасі.