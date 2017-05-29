И.Геращенко: Украина настаивает на полном доступе миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Украина настаивает на полном и беспрепятственном доступе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории на востоке Украины. Об этом во время встречи с постоянными представителями государств-участников ОБСЕ сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.
"Это недопустимо, что сегодня СММ ОБСЕ за все эти годы была всего несколько раз на украинско-российской неконтролируемой части украинско-российской границы, их туда просто не допускают. Недопустимыми являются случаи недопуска миссии в Дебальцево, которое сегодня превратилось в "железнодорожный путь" по приему техники и оружия от РФ", - сообщила И.Геращенко.
Также она отметила, что недопустимым является то, что на оккупированных территориях не допускаются гуманитарные международные миссии.
Напомним, И.Геращенко выступила за принятие резолюции ПА ОБСЕ из-за гибели наблюдателя на Донбассе.