И.Геращенко: Украина настаивает на полном доступе миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории

"Это недопустимо, что сегодня СММ ОБСЕ за все эти годы была всего несколько раз на украинско-российской неконтролируемой части украинско-российской границы, их туда просто не допускают. Недопустимыми являются случаи недопуска миссии в Дебальцево, которое сегодня превратилось в "железнодорожный путь" по приему техники и оружия от РФ", - сообщила И.Геращенко.

Также она отметила, что недопустимым является то, что на оккупированных территориях не допускаются гуманитарные международные миссии.

Напомним, И.Геращенко выступила за принятие резолюции ПА ОБСЕ из-за гибели наблюдателя на Донбассе.