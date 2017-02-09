І.Геращенко та Л.Лінкявічус обговорили питання порушення прав людини в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко та голова міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус під час зустрічі обговорили питання порушення прав людини в окупованому Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко, передає УНН.
“Окрім питань двосторонніх взаємин і міжпарламентського діалогу, обговорили гуманітарну та безпекову ситуацію на Донбасі, питання порушення прав людини в окупованому Криму”, — повідомила І.Геращенко.
Також, віце-спікер ВР зазначила, що Україну надзвичайно тривожить той факт, що “в остаточному Звіті ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року повністю проігноровано факти незаконної анексії Криму Російською Федерацією”.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом, під час якої сторони обговорили загострення ситуації на Донбасі у зв’язку з останніми обстрілами Авдіївки.