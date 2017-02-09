И.Геращенко и Л.Линкявичус обсудили вопросы нарушения прав человека в оккупированном Крыму

"Кроме вопросов двусторонних отношений и межпарламентского диалога, обсудили гуманитарную и ситуацию с безопасностью на Донбассе, вопрос нарушения прав человека в оккупированном Крыму", - сообщила И. Геращенко.

Также, вице-спикер ВР отметила, что Украину чрезвычайно тревожит тот факт, что "в конечном отчете ОБСЕ / БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 2016 года полностью проигнорированы факты незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией".

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичус, во время которой стороны обсудили обострение ситуации на Донбассе в связи с последними обстрелами Авдеевки .