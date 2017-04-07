І.Геращенко поновила роботу парламенту після перерви

Депутати виступають в рамках різного.

Нагадаємо, депутати були на півгодинній перерві після традиційної години уряду в парламенті.

Як повідомляв УНН, під час сьогоднішньої години запитань до уряду голова кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що під час облави у місті Сімферополі у Криму, яка відбулася 6 квітня, російські окупанти вивезли 80 кримських татар, взявши у них відбитки пальців та зразки на аналіз ДНК.