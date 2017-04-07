І.Геращенко поновила роботу парламенту після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко поновила роботу парламенту після перерви, передає кореспондент УНН.
Депутати виступають в рамках різного.
Нагадаємо, депутати були на півгодинній перерві після традиційної години уряду в парламенті.
Як повідомляв УНН, під час сьогоднішньої години запитань до уряду голова кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що під час облави у місті Сімферополі у Криму, яка відбулася 6 квітня, російські окупанти вивезли 80 кримських татар, взявши у них відбитки пальців та зразки на аналіз ДНК.